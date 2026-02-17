В Подмосковье Добробот провел для жителей более 24 тыс. консультаций

Виртуальный помощник Добробот провел для жителей Подмосковья более 24 тыс. консультаций, он работает на региональном портале госуслуг с 1 августа 2025 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С его помощью жители могут узнать подробнее о земельно-имущественных вопросах, а также выбрать точную услугу под случай. Он находится на главной странице регпортала и в разделах «Жилье» и «Земля». Для получения рекомендаций нужно задать интересующий вопрос. После этого помощник уточнит детали и подскажет подходящую услугу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.