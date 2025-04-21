В Подмосковье дорожники приступили ко второму циклу работ по уборке дорог

В Подмосковье продолжается генеральная уборка муниципальных и региональных дорог после зимы, дорожники приступили ко второму циклу работ. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Порядка 1,5 тыс. единиц спецтехники продолжают уборочные работы на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья: чистят дороги от мусора и смета, красят и моют остановки, ограждения, а также ремонтируют ямы и элементы инфраструктуры: знаки, светофоры, искусственные неровности», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, в скором времени специалисты начнут восстанавливать разметку на дорогах. За неделю они уже провели ремонт 24 тыс. ям, промывку более 3,5 тыс. остановочных павильонов, 700 км ограждений и не только. Завершить уборку планируют до начала мая, за работами следят через автоматизированную систему контроля и планирования (СКПДИ).

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