В Подмосковье дорожники провели ремонт светофоров

Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах в 10 городских округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Революционной улице в Волоколамске, Пионерской улице в Королеве, улице Новоселки Слободка в Ивантеевке, 1-й Советской улице в Верее и Московской улице в Долгопрудном. Кроме того, ремонт провели на Центральной улице в поселке Красный под Истрой, Быковском шоссе в поселке городского типа Малаховка в Люберцах, 80-м км Каширского шоссе в Ступино и не только.

В сообщении добавили, что специалисты регулярно проводят обследование дорожной сети в рамках содержания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.