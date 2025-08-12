В Подмосковье «Единая Россия» направила в ДНР около 15 тыс. литров воды

Активисты подмосковной «Единой России» отправили в Донецкую Народную Республику более 15 тыс. литров питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии.

В общей сложности с начала специальной военной операции подмосковное отделение отправило более 15,5 тыс. тонн гуманитарных грузов, включая автомобили УАЗ, квадроциклы, багги, а также беспилотники, комплексы радиоэлектронной борьбы и не только.

«В Московской области системно организована работа по поддержке военнослужащих и мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО, а также их семей. Жители региона помогают нашим солдатам: дети пишут письма и изготавливают окопные свечи, общественные объединения, волонтеры и бизнес собирают гуманитарную помощь и направляют ее на фронт. Кроме того, депутаты регулярно проводят личные приемы и встречи с жителями, на которых собирают их обращения», — отметил первый заместитель секретаря областного регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын.

Активистка «Молодой гвардии Единой России» Екатерина Рыбкина подчеркнула, что помощь важно оказывать как мирному населению, так и участникам СВО. По ее словам, волонтерство — большая команда единомышленников, где каждый готов прийти на помощь.

В сообщении напомнили, что пункты сбора гумпомощи действуют на базе общественных приемных «Единой России» во всех муниципалитетах региона. Ознакомиться со списком необходимых вещей можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.