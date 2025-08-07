В Подмосковье «Единая Россия» отправила участникам СВО более 15 тыс. тонн гумпомощи

В Подмосковье «Единая Россия» с начала специальной военной операции отправила военным более 15 тыс. тонн гуманитарной помощи, за первые семь месяцев 2025 года было собрано более 326 тонн грузов, сообщили в пресс-службе партии.

Секретарь Московского областного регионального отделения партии, спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов подчеркнул, что гуманитарная миссия остается одной из приоритетных задач для партии.

«В составе грузов — автомобили УАЗ, квадроциклы и багги. Также направляем беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование спутниковой связи, тепловизионные плащи и маскировочные сети. Регулярно формируем грузы с медикаментами, расходными материалами для медицинских учреждений и продуктами питания», — отметил Брынцалов.

Так, например, четвертый гуманитарный конвой отправился из Балашихи в Курскую область. При участии партии, администрации, «Волонтеров Подмосковья», Ассоциации ветеранов СВО и жителей региона удалось собрать более двух тонн необходимых вещей. Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов и руководитель центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова передали около тонны гуманитарной помощи в филиал № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Николая Бурденко.

Напомним, что присоединиться к помощи может любой желающий, адреса и контакты приемных указаны на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.