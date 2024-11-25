В Подмосковье экс-лесничий предстанет перед судом за взятку на 430 тысяч рублей

В Подмосковье предстанет перед судом бывший старший участковый лесничий Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» за получение взятки на 430 тысяч рублей. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

С мая прошлого года по март текущего злоумышленник получал деньги от индивидуального предпринимателя за возможность незаконной вырубки деревьев в Серебряно-Прудском участковом лесничестве.

Бизнесмен заготавливал древесину в коммерческих целях и для собственных нужд по договору купли-продажи лесных насаждений.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, передали в Серебряно-Прудский районный суд.