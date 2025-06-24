Более 4 тыс. звонков обработали операторы горячей линии по отлову собак в Подмосковье с начала года

Операторы подмосковной горячей линии по отлову собак с начала текущего года приняли около 4,1 тыс. звонков. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Звонки принимаются по номеру 8 (800) 550-65-22 в круглосуточном режиме. Работа с безнадзорными животными ведется по системе «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат». Так, собаку отлавливают и помещают на карантин. После этого животное обрабатывают от паразитов, вакцинируют, стерилизуют, чипируют. Если собака не проявляет агрессию, по окончании процедур ее выпускают.

С начала этого года в регионе отловили более 4 тыс. бездомных животных.

Ранее в министерстве рассказали, что в мобильных ветеринарных пунктах Подмосковья в мае сделали прививки 700 питомцам.