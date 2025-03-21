В Подмосковье эвакуировали почти 30 тыс. неправильно припаркованных авто

В Подмосковье по итогам двух месяцев 2025 года эвакуировали на штрафстоянки более 29,6 тыс. транспортных средств, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Мытищах, Долгопрудном, Балашихе и Реутове. В ведомстве призвали соблюдать правила парковки, чтобы не препятствовать проезду экстренных служб.

Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.