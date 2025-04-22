В Подмосковье эвакуировали почти 4 тыс. автомобилей

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,8 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, это на 102 автомобиля меньше в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Красногорске, Мытищах, Ленинском, Химках и Люберцах. Водителей призвали не нарушать правила парковки и не препятствовать проезду экстренных служб.

Напомним, что узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.