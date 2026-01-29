В Подмосковье голосовой помощник по вопросам ветеринарии в 2025 году принял около 26 тыс. звонков
Бот Вита за год принял почти 26 тыс. звонков от владельцев домашних животных
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2025 году голосовой помощник в сфере ветеринарии Вита принял около 26 тыс. звонков. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В ведомстве отметили, что более половины обращений — свыше 65% — бот обработал самостоятельно, не переводя звонок на оператора.
В большинстве случаев жители обращались по вопросам бездомных собак, записи к ветеринару и произрастания борщевика. Таких звонков зарегистрировано 4,4 тыс., 2,4 тыс. и 1,7 тыс. соответственно.
Номер бота — 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что проекты с использованием ИИ следует внедрять во всех отраслях.