В Подмосковье ИИ начал фиксировать неправильную парковку возле мусорных контейнеров
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье автомобили, оснащенные искусственным интеллектом, начали фиксировать случаи неправильной парковки возле мусорных контейнеров, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, система определяет госномер транспортного средства, после чего в адрес его владельца выносится постановление об административном нарушении. Затем на сайте госуслуг нарушителю приходит штраф на оплату. Его размер составляет пять тысяч рублей.
«Маршруты выстраиваются с учетом адресов, где ранее было зафиксировано наибольшее число нарушений», — отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.