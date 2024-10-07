В Подмосковье ИИ начал фиксировать неправильную парковку возле мусорных контейнеров

В Подмосковье автомобили, оснащенные искусственным интеллектом, начали фиксировать случаи неправильной парковки возле мусорных контейнеров, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, система определяет госномер транспортного средства, после чего в адрес его владельца выносится постановление об административном нарушении. Затем на сайте госуслуг нарушителю приходит штраф на оплату. Его размер составляет пять тысяч рублей.