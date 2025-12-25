В Подмосковье интерактивной картой елочных базаров воспользовались более 10 тыс. раз. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-карта официальных точек продажи новогодних деревьев доступна на региональном портале «МОй АПК». На ней представлена информация о местах расположения и о часах работы базаров.

В этом году елочные базары Подмосковья открылись 20 декабря. Всего в регионе организовано более 170 таких точек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о подготовке Подмосковья к зимним праздникам.