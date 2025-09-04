В Подмосковье инвесторам предложат три областных имущественных комплекса

В сентябре в Подмосковье на торги в целях вовлечения в хозяйственный оборот выставят три имущественных комплекса областной собственности – имущество бывшего детского лагеря, оздоровительного и образовательного учреждений площадью порядка 7 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Некоторые комплексы выставлены повторно, поскольку не нашли своих инвесторов. Однако мы надеемся, что рано или поздно они попадут в руки бизнесменов, которые смогут извлечь максимум из этих территорий и создадут новые преуспевающие объекты», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, 18 сентября на торги выставят имущественный комплекс бывшего оздоровительного учреждения в деревне Руднево городского округа Кашира, заявочная кампания продлится до 11 сентября. 23 сентября инвесторам предложат имущество детского оздоровительного лагеря «Дмитровский Погост» в одноименном селе городского округа Шатура, 29 сентября – имущественный комплекс бывшего учебного корпуса, состоящего из четырехэтажного здания и трех гаражей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.