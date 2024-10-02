В Подмосковье ищут водителя, продававшего наркотики прямо в салоне маршрутки

В Подмосковье разыскивают водителя маршрутки, который, предположительно, продавал наркотики прямо в салоне транспортного средства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в одном из мессенджеров было опубликовано видео, на котором водитель маршрутки продает мужчине неустановленное вещество. Отмечается, что транспортное средство курсирует между Люберцами и Томилино.

В полицию никаких заявлений по данному факту не поступало. Личность водителя и все обстоятельства случившегося устанавливаются.