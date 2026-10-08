В Подмосковье искусственный интеллект ответил на 6 тыс. социальных вопросов жителей. В регионе реализованы цифровые решения — чаты «Социалка» в МАКС, а также чат-бот «Соцуслуги Подмосковья». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Наш главный приоритет — чтобы каждый житель Подмосковья решал свои социальные вопросы удобно и быстро. Для этого у нас работает чат-бот "Соцуслуги Подмосковья": он доступен круглосуточно и в любое время подскажет, куда обратиться и какие меры поддержки положены. А в чатах "Социалка" нашим специалистам помогает искусственный интеллект — он уже взял на себя 6 тысяч обращений: от вопросов, требующих взаимодействия со смежными ведомствами, до конкретной помощи в оформлении выплат и льгот», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Чат-бот «Соцуслуги Подмосковья» — https://max.ru/socuslugimo_bot Работает 24/7.

Чаты «Социалка» в мессенджере МАКС — https://msr.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/vse-caty-socialka-podmoskovia-teper-dostupny-v-messendzere-max