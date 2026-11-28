Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –7 градусов в Подмосковье 28 ноября
Гидрометцентр: в Подмосковье 28 ноября похолодает до –9 ночью
Фото: [Подмосковье сегодня/Алексей Селиверстов]
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 28 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от –4 до –2 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –6.
В Московской области днем будет от –7 до –2 градусов, а ночью температура может упасть до –9.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет составлять 762 мм рт. ст.
Ранее сообщалось, что из-за повреждения трубопровода без горячей воды остались 2,1 тыс. детей.