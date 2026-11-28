Новогоднюю ель перед установкой дома необходимо промыть под душем, подпилить дереву ствол, а затем поставить в емкость с водой. Об этом РИА Новости рассказала руководитель отдела защиты растений донского филиала Центра оценки безопасности и качества продукции АПК Анна Ильяшенко.

По ее словам, нести дерево нужно срезом вперед, чтобы не осыпалась хвоя. Перед тем как занести ель в теплое помещение, ей необходимо дать несколько часов на адаптацию к новым условиям, например поставить ее на балкон. Дома дерево нужно промыть под душем: если занесли ель с холода — холодной водой, если дерево успело нагреться — теплой. Затем его стоит оставить на балконе или в сарае до праздников в сетке, чтобы не поломались ветки.

Непосредственно перед установкой, по совету эксперта, нужно подрубить ствол на 3–5 сантиметров или хотя бы распилить крест-накрест, чтобы дерево смогло впитывать влагу. Установить елку можно в емкость с водой, используя специальную треногу, и потом следить за уровнем жидкости. Добавлять никакой аспирин или сахар в воду не нужно. Другой вариант — поставить ель в ведро с влажным чистым песком.

Ильяшенко добавила, что ставить дерево к батарее не стоит, иначе оно высохнет за сутки.

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