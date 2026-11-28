Морозная и ветреная погода, снегопады, а местами потепление выше нормы прогнозируются в первую неделю календарной зимы в регионах Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщили в региональных гидрометцентрах.

Снежно, особенно на севере края, будет в Приморье: в первые дни зимы преимущественно в северной половине края пройдет снег, ночью температура понизится до минус 10, на севере — до минус 15 градусов. Во Владивостоке 1 декабря ожидается погода без осадков с умеренным до сильного северо-западным ветром, ночью около нуля, днем — плюс 2–4 градуса. По предварительным прогнозам, в последующие дни возможно понижение температуры и снег.

В Хабаровском крае в начале зимы будет морозно: регион ждет понижение температурного фона до минус 16 градусов ночью и от 7 до 12 градусов ниже ноля днем. С 5 декабря станет еще морознее, осадков не ожидается.

В Амурской области в период с 30 ноября по 2 декабря ожидается прохождение глубокого циклона, который принесет обильные осадки: в зоне его влияния окажется практически вся территория региона, за исключением крайних северо-западных районов. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в южных и центральных районах с последующим смещением на северо-восток. В начале недели температурный фон будет относительно комфортным, а с четверга начнется поступление холодных воздушных масс: столбики термометров в ряде районов могут опуститься до минус 35 градусов, а к выходным — до минус 37.

В Республике Бурятия в начале зимы будет чуть теплее обычного: средняя месячная температура воздуха в большинстве районов ожидается на 1–2 градуса выше средних многолетних значений, а месячное количество осадков — меньше нормы.

На севере Дальнего Востока в первой декаде декабря температура воздуха понизится до минус 30 градусов, в ночные часы в континентальной части Чукотки — до минус 38, что является многолетней нормой. В Якутии первые пять дней декабря ожидается нестабильная погода: холодно будет на северо-востоке, тепло — в районах арктического побережья, куда будут выноситься воздушные массы со снегом, местами сильным, и метелями. В центральных районах температура ожидается чуть выше нормы.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Московском регионе достигла 19 см.