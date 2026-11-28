В косметологии существует понятие «усталый морфотип старения», но важно понимать, что усталое выражение лица не всегда связано с возрастом. Об этом « Газете.Ru » рассказала врач-косметолог сети клиник Unité Clinic Анастасия Волкова.

По словам эксперта, иногда его формируют особенности анатомии, состояние кожи и даже распределение света и тени на лице, поскольку мозг оценивает выражение лица комплексно. Первый признак — изменение периорбитальной области, то есть зоны вокруг глаз: темные круги, углубление носослезной борозды, отечность нижних век и нависание верхнего века визуально делают взгляд тяжелее.

Второй признак — изменение положения мягких тканей средней трети лица: когда уменьшается объем в области скул, становятся заметнее носогубные складки и переход между нижним веком и щекой, и даже при хорошем самочувствии лицо может выглядеть осунувшимся. Третий характерный признак — опущение уголков рта, которые нередко создают впечатление грусти, недовольства или хронической усталости, даже когда человек находится в прекрасном настроении. Кроме того, тусклый цвет лица, неоднородный тон, сухость и мелкие морщины усиливают ощущение усталости независимо от возраста: сон необходим для восстановления организма, однако он не способен изменить анатомические особенности лица.

Врач посоветовала прежде всего определить, что именно формирует впечатление усталости. Если причина в сухости, нарушении защитного барьера или неоднородном тоне кожи, результат может дать правильно подобранный домашний уход: средства с увлажняющими компонентами, антиоксидантами, ниацинамидом и регулярное использование солнцезащитных средств. При выраженной пигментации, сосудистых изменениях или снижении качества кожи могут рассматриваться профессиональные процедуры — фототерапия, лазерные методики и другие.

Если же причина связана с изменением объемов и положения тканей, подход будет совершенно другим: в отдельных случаях могут использоваться инъекционные или аппаратные методики, но универсального решения здесь не существует. Особенно осторожно, по словам Волковой, необходимо работать с областью вокруг глаз — попытки заполнить каждую носослезную борозду филлером могут привести к отечности и визуально сделать лицо еще более уставшим.

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