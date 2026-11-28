Сергей Миронов просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести мониторинг динамики цен на новогодние подарочные наборы и елки. С таким письмом депутат обратился к руководителю ФАС России Максиму Шаскольскому, документ есть в распоряжении ТАСС .

В обращении Миронов просит ФАС провести мониторинг динамики цен на новогодние подарочные наборы, детские игрушки, кондитерскую продукцию и билеты на детские праздничные представления, сопоставив их стоимость с аналогичными периодами предыдущих лет, а также дать оценку обоснованности повышения цен с учетом изменения стоимости сырья, производства, логистики, налоговой нагрузки и других объективных экономических факторов.

По словам парламентария, приближение новогодних праздников традиционно сопровождается ростом цен на детские подарки и игрушки, и для миллионов российских семей это время связано с дополнительными расходами.

Миронов подчеркнул, что предновогодний рост цен требует внимательного изучения со стороны антимонопольных органов: необходимо исключить возможность использования праздничного спроса для необоснованного завышения стоимости товаров и услуг. В случае выявления согласованных действий участников рынка и иных нарушений антимонопольного законодательства при реализации новогодней продукции ФАС России следует принять меры для защиты интересов потребителей, считает депутат.

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