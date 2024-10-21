В Подмосковье использование сельхозземель будут отслеживать со спутников

В Подмосковье использование сельскохозяйственных земель будут отслеживать с помощью аппаратов дистанционного зондирования Земли. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заключило соответствующий госконтракт с ООО «ИКИЗ».

Благодаря соглашению в регионе можно будет оперативно обновлять данные о принадлежности земель к различным видам сельхозугодий и об использовании пахотных земель для выращивания сельхозкультур.

Кроме того, использование технологии поможет бороться с борщевиком. Благодаря снимкам, переданным со спутников, можно будет быстро получать информацию о местах произрастания сорняка и следить за ходом работ по его уничтожению.