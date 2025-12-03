В Подмосковье итоговое сочинение написали почти 40 тыс. школьников

В Подмосковье более 38 тыс. одиннадцатиклассников написали итоговое сочинение (изложение), которое является обязательным условием для допуска к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Экзамен организовали на базе 847 образовательных организаций, школьникам были предложены темы из разделов: духовно-нравственные ориентиры в жизни человека; семья, общество, Отечество в жизни человека; природа и культура в жизни человека. Сочинения оценят по системе «зачет» или «незачет», результаты появятся не позднее 17 декабря.

Резервный день для написания экзамена — 4 февраля 2026 года.

