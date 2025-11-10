В Подмосковье из аварийного жилья переселили еще почти 30 человек

На прошлой неделе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Егорьевске, Павловском Посаде и Талдоме из аварийного жилищного фонда расселили 27 человек из 15 жилых помещений общей площадью 590,5 кв. м. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что работы по расселению аварийного жилья также проходят и в других округах. Так, например, в поселке Южный (микрорайон Климовск Подольска) планируют расселить 30 аварийных домов — два дома уже расселены. В рамках этой работы до конца 2025 год сдадут первую 17-этажную высотку, до конца 2026-го года — вторую. Кроме того, дома для переселенцев из аварийного жилья возводят в Сергиевом Посаде, Краснозаводске, Дмитровском округе, Шатуре, Подольске, Талдомском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.