В Подмосковье к 80-летию Великой Победы появились брендированные автобусы Мострансавто

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на маршруты АО «Мострансавто» вышли 23 брендированных автобуса, оформленных в честь Дня Победы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На транспортных средствах изображены георгиевская лента, монумент «Родина-мать зовет!», подмосковные памятники, посвященные войне, поздравительные надписи.

«Мы хотим, чтобы каждый житель Подмосковья, увидев такой автобус, вспомнил о мужестве и самоотверженности тех, кто сражался за нашу Родину», — отметили в Мострансавто.

В ведомстве добавили, что в мая в автобусах пройдет акция «Бессмертный полк на транспорте», в рамках которой пассажиры смогут увидеть портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Ее проведут совместно региональным отделением «Бессмертного полка России» в Подмосковье, Мострансавто и АНО «Мой выбор» при поддержке правительства Московской области. Мероприятие организуют в рамках регионального проекта «Герои русских побед».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.