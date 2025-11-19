В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключили более 160 тыс. камер, они позволяют следить за порядком в общественных местах и выявлять правонарушения. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что более 90 тыс. камер из общего числа оснастили искусственным интеллектом. Нейросеть следит за порядком во дворах, выявляет незаконную уличную торговлю, контролирует чистоту на контейнерных площадках. Кроме того, некоторые камеры фиксируют автомобили, припаркованные на газонах и у контейнерных площадок, следят за очередями и мусором на остановках, мониторят ход строительства объектов. Ознакомиться со всеми ИИ-практиками региона можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.