В Подмосковье к системе «Яндекс Вектор» подключили более 6 тыс. дворников и 3,2 тыс. единиц техники

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье к системе «Яндекс Вектор» подключили более 6 тыс. дворников и 3,2 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Помимо этого, отрисовано уже 3 тыс. маршрутов, которые продолжают интеграцию в систему.

С помощью новой платформы можно будет легко планировать и корректировать маршруты уборки территорий, держать на контроле перемещение техники и персонала, следить за качеством выполняемой работы.

«Уверены, что эта разработка имеет огромный потенциал для масштабирования по всей стране», — отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о готовности муниципальных служб к зимнему периоду.