В Подмосковье к системе «Яндекс Вектор» подключили более 6 тыс. дворников и 3,2 тыс. единиц техники
6 тыс. дворников и 3,2 тыс. единиц техники подключили к «Вектору» в Подмосковье
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье к системе «Яндекс Вектор» подключили более 6 тыс. дворников и 3,2 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Помимо этого, отрисовано уже 3 тыс. маршрутов, которые продолжают интеграцию в систему.
С помощью новой платформы можно будет легко планировать и корректировать маршруты уборки территорий, держать на контроле перемещение техники и персонала, следить за качеством выполняемой работы.
«Уверены, что эта разработка имеет огромный потенциал для масштабирования по всей стране», — отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о готовности муниципальных служб к зимнему периоду.