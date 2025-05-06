В Подмосковье ко Дню Победы привели в порядок около 400 дорог

Дорожные службы Подмосковья подготовили около 400 центральных дорог и подъездных путей, которые ведут к местам массового посещения жителей в дни празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожники Подмосковья подготовили 396 подъездных дорог к 278 местам воинской славы и другим местам притяжения жителей в майские праздники», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Министр отметил, что специалисты провели уборку и ямочный ремонт, восстановили разметку и не только. По его словам, к работам привлекались более 1,8 тыс. рабочих и свыше 1 тыс. единиц спецтехники. Им удалось привести в порядок дороги общей протяженностью более 1,5 тыс. км. Наибольший объем работ провели в Истре, Раменском, Луховицах и Люберцах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.