В Подмосковье количество многодетных семей за 5 лет выросло почти на 40%. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. По его словам, Подмосковье входит в топ-5 регионов по числу таких семей в стране.

«В 2021 году в Подмосковье насчитывалось 86 тыс. многодетных семей. А сегодня, в 2026-м, их уже 118 тыс. За пять лет количество выросло на 32 тыс., это значительный рост», — отметил Брынцалов.

Он напомнил, что в регионе для многодетных семей доступно более 20 мер поддержки в самых разных сферах. Это выплаты, льготы, компенсации.

Также в области была учреждена новая награда — орден «Родительская доблесть». Получить ее могут семьи, достойно воспитывающие пятерых и более детей.

Кроме того, появилась новая мера поддержки для семей, воспитывающих четырех и более детей. Это компенсация половины стоимости обучения в колледже или техникуме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в лагерях региона отдохнут около 500 тыс. детей.