С начала 2026 года в Подмосковье кровь и ее компоненты сдали более 36 тыс. доноров, почти 5,4 тыс. - сделали это впервые. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Переливание жизненно необходимо пациентам, получившим различные травмы, ожоги, онкобольным, недоношенным детям и другим людям, попавшим в беду», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Донорами могут стать совершеннолетние жители, у которых нет противопоказаний по здоровью. Сдать кровь можно в областном центре крови или его филиалах, отделениях переливания крови в медучреждениях. Кроме того, для жителей проводят выездные донорские акции.

