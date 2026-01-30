В Подмосковье лечение в стационарах кратковременного пребывания прошли около 55 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Первые такие стационары были открыты весной 2025 года в 16 медучреждениях региона. Сегодня они доступны в 60 больницах.

«Ключевое удобство для пациента заключается в том, что он может получить медицинскую помощь, не задерживаясь при этом в больнице на длительный период времени, а значит может не выпадать из привычной жизни», — отметил зампред подмосковного правительства — глава областного Минздрава Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе новой поликлиники в Лобне. Учреждение открыли в прошлом году. В нем оказывают помощь 127 тыс. жителей.