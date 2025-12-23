В Подмосковье лечение зубов под наркозом прошли порядка 3 тыс. детей

С начала 2025 года стоматологическое лечение под общим наркозом в Подмосковье прошли почти 3 тыс. детей в возрасте до трех лет, это возможно при наличии заболеваний, препятствующих лечению зубов под местной анестезией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.