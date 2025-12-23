В Подмосковье лечение зубов под наркозом прошли порядка 3 тыс. детей
Около 3 тыс. детей Подмосковья прошли лечение зубов под наркозом
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года стоматологическое лечение под общим наркозом в Подмосковье прошли почти 3 тыс. детей в возрасте до трех лет, это возможно при наличии заболеваний, препятствующих лечению зубов под местной анестезией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье такое лечение доступно в пяти медицинских учреждениях: Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматполиклиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что до наркоза пациенты проходят обследование на наличие показаний и противопоказаний. После вмешательства за состоянием ребенка наблюдают анестезиологи-реаниматологи в течение нескольких часов. Помощь оказывают бесплатно по полису ОМС, на лечение направит лечащий врач.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.