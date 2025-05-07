В Подмосковье ликвидировали лесной пожар

Во вторник, 6 мая, на территории гослесфонда Подмосковья произошел один пожар, сотрудники лесной охраны Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» заметили очаг возгорания при наземном патрулировании в Озерном участковом лесничестве в 2 км от микрорайона Авиаторов в Балашихе. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что в ликвидации возгорания приняли участие 12 человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники, на это потребовалось менее двух часов. Причиной стали действия человека, подозреваемых в поджоге устанавливают.

Жителям напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.