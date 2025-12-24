В Подмосковье маммографию по самозаписи прошли более 15,1 тыс. пациенток

С начала 2025 года маммографию по самозаписи в Подмосковье прошли более 15,1 тыс. женщин, у 81 из них выявили онкологические процессы, поэтому их направили на более углубленную диагностику. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество и продолжительность жизни», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что самостоятельно записаться на маммографическое исследование могут пациентки старше 40 лет, если они не проходили его более двух лет. В этом году это сделали на 3,2 тыс. женщин больше, чем в прошлом.

