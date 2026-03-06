В Подмосковье маммографию по самозаписи прошли более 700 женщин

С начала 2026 года в Подмосковье маммографию, записавшись на исследование самостоятельно, прошли почти 750 жительниц старше 40 лет, у 58 из них выявили отклонения – они были направлены на дополнительное обследование. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Маммография — золотой стандарт в диагностике онкологических заболеваний молочных желез. Важно, что при выявлении на ранней стадии болезнь хорошо поддается лечению», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оформить запись самостоятельно могут женщины, прикрепленные к поликлинике, подведомственной региональному Минздраву, если давность предыдущего исследования составляет более двух лет. Записаться можно через портал Госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.

