Юрист объяснил, когда пассажира могут высадить из поезда

Пассажира могут высадить из поезда за несоблюдение правил гигиены и нарушение порядка, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Максима Хромченко.

По его словам, действующие нормы запрещают находиться в общественном транспорте в грязной одежде или в состоянии, которое может доставлять дискомфорт окружающим. Речь идет, в частности, о резком неприятном запахе или внешнем виде, способном испачкать вагон и вещи других пассажиров.

Эксперт пояснил, что подобные случаи подпадают под правила перевозок, утвержденные правительством. Если человек нарушает общественный порядок или мешает другим пассажирам, сотрудники правоохранительных органов имеют право снять его с поезда как на этапе посадки, так и во время поездки.

При этом речь идет не только о правилах поведения в поездах. В некоторых регионах предусмотрена и административная ответственность за подобные нарушения. Например, в Москве за появление в общественном транспорте в грязной и зловонной одежде может быть вынесено предупреждение или наложен штраф.

Юрист подчеркнул, что подобные меры направлены на обеспечение комфорта и безопасности всех пассажиров. Поэтому соблюдение базовых правил гигиены в общественных местах остается обязательным условием поездки.

Таким образом, даже такие, на первый взгляд, бытовые аспекты, как внешний вид и чистота одежды, могут стать причиной серьезных последствий во время путешествия.

