ЕГЭ без нарушений: что можно и нельзя брать на экзамен в 2026 году

Рособрнадзор опубликовал обновленные правила проведения ЕГЭ в 2026 году, включая перечень предметов, которые участники могут иметь при себе во время экзамена, следует из официальной памятки ведомства, пишет ТАСС .

Согласно документу, на рабочем столе выпускника разрешено размещать только необходимые для экзамена вещи. В их числе — черновики, черная гелевая или капиллярная ручка, паспорт, а также лекарства при необходимости. Допускается наличие легкого перекуса и воды, однако упаковка не должна мешать другим участникам.

Для школьников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные технические средства, обеспечивающие комфортное прохождение испытания.

В ряде экзаменов допускается использование дополнительных инструментов. Так, на биологии, географии, физике и химии разрешен непрограммируемый калькулятор. На математике и физике можно воспользоваться линейкой без справочной информации. Участникам экзамена по литературе предоставят орфографические словари, однако пользоваться личными экземплярами не рекомендуется.

При этом перечень запрещенных предметов остается строгим. Участникам нельзя приносить средства связи, электронные устройства и любые носители информации. Все личные вещи необходимо оставить в специально отведенном месте до начала экзамена.

В ведомстве подчеркивают, что соблюдение этих правил является обязательным условием для всех участников и направлено на обеспечение честности и прозрачности проведения экзамена.

