Россиянам объяснили, кто может получить срочную пенсионную выплату

Срочная пенсионная выплата доступна россиянам при соблюдении ряда условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

По словам эксперта, право на получение средств из пенсионных накоплений возникает при достижении возраста, установленного до пенсионной реформы: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Формирование таких накоплений возможно за счет дополнительных страховых взносов, программ государственного софинансирования, добровольных перечислений работодателя, а также использования материнского капитала. Важную роль играет и доход от инвестирования этих средств.

Размер выплаты зависит от общей суммы накоплений и выбранного периода их получения. Гражданин самостоятельно определяет срок, но он должен составлять не менее 10 лет. Соответственно, чем длиннее период, тем меньше будет ежемесячная сумма.

Эксперт уточнил, что в случае, если накопления оказываются небольшими и ежемесячная выплата составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера, деньги могут быть выданы единовременно.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, где размещены накопления.

