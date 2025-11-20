В Подмосковье мобильные комплексы совершили почти 11 тыс. выездов
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года подмосковные мобильные комплексы совершили почти 10,5 тыс. выездов, в ходе них медицинскую помощь получили порядка 250 тыс. жителей, проживающих в отдаленных территориях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Во время выездов мобильных комплексов жители могут пройти исследования, сделать прививку от гриппа, а также получить консультацию специалиста, в том числе и узкопрофильного», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Ознакомиться с графиком выездов можно на сайтах медорганизаций или в социальных сетях. График выездов мобильных пунктов вакцинации от гриппа расположен здесь.
