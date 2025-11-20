В Подмосковье мобильные комплексы совершили почти 11 тыс. выездов

С начала 2025 года подмосковные мобильные комплексы совершили почти 10,5 тыс. выездов, в ходе них медицинскую помощь получили порядка 250 тыс. жителей, проживающих в отдаленных территориях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.