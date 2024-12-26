В Подмосковье можно в онлайн-формате подать заявку на наладку газового оборудования

В регионе стала доступной онлайн-услуга по подаче заявления на наладку газового оборудования, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис доступен на областном сайте госуслуг. Для оформления заявки нужно будет прикрепить подтверждение собственности и паспорт на газовое оборудование. Услуга будет оказана в течение шести рабочих дней. Проект договора появится в личном кабинете.

Как отметила глава министерства Надежда Куртяник, региональный портал госуслуг является одной из наиболее востребованных интернет-площадок в Подмосковье. Каждую неделю на нем авторизируются сотни тысяч пользователей.