Подмосковные яхтсмены завоевали две награды на первенстве России по парусному спорту

Подмосковные спортсмены завоевали две медали — золотую и серебряную — на первенстве России среди юниоров и юниорок в олимпийских классах яхт по парусному спорту, которое прошло с 16 по 22 сентября в Тольятти (Самарская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Софья Юнчикова (областной Центр олимпийских видов спорта, Долгопрудный) одержала победу в классе «Лазер-радиал» среди юниорок до 21 года. Кроме того, Елизавета Попова (областной Центр олимпийских видов спорта, Долгопрудный) и Владимир Емельянов (Долгопрудный) стали серебряными призерами в классе «470-смешанный» среди юниоров и юниорок до 24 лет. Яхтсменов подготовил главный тренер областной сборной команды по парусному спорту Сергей Ванин.

Соревнования прошли на акватории Куйбышевского водохранилища, их участниками стали сильнейшие молодые яхтсмены из различных регионов страны. Турнир прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.