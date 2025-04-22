В Подмосковье мужчин задержали за попытку сбыта около 800 свертков с наркотиками

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» задержали двоих уроженцев одной из республик Средней Азии в возрасте 22 и 23 лет, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что сотрудники ДПС в ходе патрулирования микрорайона Купавна остановили легковой автомобиль, чтобы проверить документы. По ее словам, водитель авто и пассажир вели себя подозрительно, поэтому Госавтоинспекторы решили досмотреть авто. В результате под сиденьем они обнаружили 798 свертков с наркотиками.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, им грозит заключение под стражу.

Ранее в Раменском полиция задержала мужчину за попытку сбыта крупной партии наркотиков.