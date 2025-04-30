В Подмосковье предстанет перед судом жительница Наро-Фоминска, заказавшая убийство мужа

В Подмосковье перед судом предстанет 39-летняя жительница Наро-Фоминска, которая организовала убийство своего мужа с целью получения недвижимости. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Зимой 2024 года женщина и ее любовник решили отравить потерпевшего. Для этого злоумышленники раздобыли наркотическое вещество, которое обвиняемая подмешала своему супругу в суп. Мужчина выжил, так как ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Тогда злоумышленники разработали новый план. Женщина предложила соучастнику убить ее супруга. За это она пообещала денежное вознаграждение и оформление права собственности на квартиру мужа. Тот согласился.

В результате в марте 2024-го злоумышленница заманила супруга в квартиру в Наро-Фоминске, где проводился ремонт. Там его поджидал исполнитель. Мужчина не менее пяти раз ударил потерпевшего топором в область головы, а затем нанес ножевое ранение в область шеи. От полученных ранений супруг женщины скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Мособлсуд. Дело в отношении любовника обвиняемой выделили в отдельное производство.

Ранее прокуратура взяла на контроль расследование инцидента в ангаре транспортной компании, где в результате хлопка газовоздушной смеси пострадали два человека.