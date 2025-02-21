В Подмосковье на бесплатное зубопротезирование выделили более 530 млн руб.
В 2025 году в Подмосковье зубными протезами обеспечат 18 тыс. человек
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В Подмосковье на бесплатное зубопротезирование в этом году выделили более 530 млн руб. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.
«В текущем году мы планируем обеспечить зубными протезами около 18 тыс. человек», - отметил глава ведомства Андрей Кирюхин.
В регионе такая услуга доступна ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, а также с учетом доходов неработающим пенсионерам и предпенсионерам.
Чтобы получить услугу, нужно обратиться в любую государственную стоматологическую клинику области и подать заявление на сайте госуслуг региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев осмотрел больничный комплекс в Хотьково. В рамках визита глава региона пообщался с пациентами и врачами учреждения.