В Подмосковье на бесплатное зубопротезирование выделили более 530 млн руб.

В Подмосковье на бесплатное зубопротезирование в этом году выделили более 530 млн руб. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«В текущем году мы планируем обеспечить зубными протезами около 18 тыс. человек», - отметил глава ведомства Андрей Кирюхин.

В регионе такая услуга доступна ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, а также с учетом доходов неработающим пенсионерам и предпенсионерам.

Чтобы получить услугу, нужно обратиться в любую государственную стоматологическую клинику области и подать заявление на сайте госуслуг региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев осмотрел больничный комплекс в Хотьково. В рамках визита глава региона пообщался с пациентами и врачами учреждения.