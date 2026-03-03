В Подмосковье на дорогах в шести округах провели ремонт знаков

Специалисты Мосавтодора отремонтировали и восстановили поврежденные, выцветшие дорожные знаки на региональных дорогах в шести округах Подмосковья, работы прошли в рамках мероприятий по зимнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли на улице Кустарной в Талдоме, улице Абрамова в Мытищах, улице Комсомольской в Подольске и на подъезде к остановке «Аргуновка» в Павловском Посаде. Кроме того, ремонт провели на дорогах в деревне Папивино в Клину и в деревне Алексеевка Наро-Фоминского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.