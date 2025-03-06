В Подмосковье на федеральных трассах проведут подготовку к прохождению весеннего паводка

Федеральные трассы Подмосковья подготовят к прохождению весеннего паводка

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Фото: [ФКУ «Центравтомагистраль»]

Федеральные трассы в Подмосковье подготовят к прохождению весеннего паводка, дорожники уже приступили к обследованию искусственных сооружений и систем водоотвода, а также их очистке их льда, мусора и посторонних предметов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Специалисты следят за состоянием дорог в круглосуточном режиме и обеспечивают готовность к любой нештатной ситуации. Для оперативного реагирования сформировали 90 спецбригад. Кроме того, было мобилизовано 450 единиц спецтехники, заготовлено свыше 20 тыс. кубометров инертных материалов и около 500 кубометров пиломатериалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.

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