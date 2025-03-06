В Подмосковье на федеральных трассах проведут подготовку к прохождению весеннего паводка

Федеральные трассы в Подмосковье подготовят к прохождению весеннего паводка, дорожники уже приступили к обследованию искусственных сооружений и систем водоотвода, а также их очистке их льда, мусора и посторонних предметов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».