В Подмосковье на федеральных трассах проведут подготовку к прохождению весеннего паводка
Федеральные трассы Подмосковья подготовят к прохождению весеннего паводка
Фото: [ФКУ «Центравтомагистраль»]
Федеральные трассы в Подмосковье подготовят к прохождению весеннего паводка, дорожники уже приступили к обследованию искусственных сооружений и систем водоотвода, а также их очистке их льда, мусора и посторонних предметов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
Специалисты следят за состоянием дорог в круглосуточном режиме и обеспечивают готовность к любой нештатной ситуации. Для оперативного реагирования сформировали 90 спецбригад. Кроме того, было мобилизовано 450 единиц спецтехники, заготовлено свыше 20 тыс. кубометров инертных материалов и около 500 кубометров пиломатериалов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.