Российская пенсионерка сорвала куш в лотерее

Жительница Кемеровской области, уже вышедшая на пенсию, стала обладательницей сотен тысяч рублей. Такой выигрыш принес ей билет, купленный в рамках розыгрыша «Охота. Вызов», пишет VSE42.Ru .

Пенсионерка выиграла ₽773 003. Основная доля этой суммы — ₽768 843 — пришлась на суперприз, а оставшиеся ₽4 160 добавились за счет дополнительных чисел, отмеченных в игровых полях.

Как рассказала сама победительница, участие в розыгрышах для нее не новинка. Женщина периодически покупала билеты и раньше, и несколько раз ей удавалось выигрывать суммы в районе ₽3–4 тыс. Однако нынешний успех стал рекордным. В этом тираже часть комбинации сгенерировала система автоматически, а несколько чисел обладательница билета выбрала сама — и именно это сочетание принесло ей серьезный денежный приз.

До выхода на заслуженный отдых кемеровчанка работала в медицинской сфере. Свои планы на полученные средства она обозначила сразу: деньги пойдут на лечение зубов и необходимые стоматологические процедуры. По словам женщины, она воспринимает победу как знак того, что удача теперь стала поворачиваться к ней лицом все чаще.

Стоит отметить, что лотерея не дает полноценной суммы победителям на руки. В большинстве регулярных билетов применяется стандартная ставка 13%, поэтому в качестве налога могут удержать до ₽99 970 от указанной в новости суммы, либо больше (в зависимости от суммы выигрыша).