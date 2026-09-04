«Каина» из российской глубинки отправят в СИЗО за жестокое убийство брата

Трагедия разыгралась вечером 1 сентября 2026 года. Братья распивали алкоголь в одном из домов города, между ними вспыхнула ссора, которая моментально переросла в потасовку. В ходе драки старший из родственников схватил нож и нанес младшему удар в живот.

Раненого экстренно госпитализировали, однако врачи оказались бессильны — спустя непродолжительное время пострадавший скончался от полученного повреждения. Следователи Югорского межрайонного отдела возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Это не единственное громкое дело, которое расследуют югорские правоохранители. Ранее в Когалыме удалось раскрыть убийство 35-летней давности. Тогда от рук злоумышленника погиб 22-летний сторож предприятия — преступник выстрелил в охранника и похитил компьютер. Долгие годы дело оставалось в архиве, однако современные криминалистические методики и работа аналитической группы СК позволили установить личность нападавшего.