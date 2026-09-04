Плесень под обоями и протечки: юрист Хаминский раскрыл, как получить компенсацию за скрытые дефекты квартиры

После покупки квартиры вы вдруг заметили плесень за обоями или протечку в стене — не хватайтесь за инструменты и не звоните строителям, потому что юрист Александр Хаминский предупредил: это не ваша головная боль, а повод требовать денег с продавца и даже расторгнуть сделку. Об этом сообщает RT.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и области напомнил, что скрытые дефекты — это те недостатки, которые невозможно увидеть при обычном осмотре, либо они проявились после сделки, но по причинам, заложенным до нее. Сюда относятся плесень под обоями, неисправная проводка или трубы, трещины в стенах, проблемы с гидроизоляцией и протечки. И за все это отвечает бывший владелец.

Что делать, если вы обнаружили такой сюрприз? Первым делом зафиксируйте проблему на фото и видео. Затем вызовите независимого эксперта, который составит заключение о характере дефекта и причинах его появления. С этим документом отправляйте продавцу письменную претензию с четким требованием.

Закон на вашей стороне: статьи 557 и 475 ГК РФ дают покупателю право требовать соразмерного уменьшения цены, возмещения расходов на ремонт или даже проведения ремонта за счет продавца. Если дефект неустраним или требует несоразмерных затрат, вы можете расторгнуть договор и вернуть свои деньги. Но важно уложиться в срок — подать претензию можно в течение двух лет с момента передачи ключей.



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