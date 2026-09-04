«Ежедневно по пять капельниц»: Александр Михайлов рассказал, как боролся с пневмонией после гастролей в Крыму

81-летний народный артист России Александр Михайлов пережил серьезное испытание. В беседе с интернет-изданием «Абзац» он рассказал о болезни, которая могла привести к опасным осложнениям.

Все началось во время гастролей в Крыму. Причиной недомогания стал сквозняк от вентилятора, который работал в салоне автомобиля во время переездов. Из-за этого в организм актера попал возбудитель инфекции, и развилась тяжелая форма пневмонии.

«Я поехал в Керчь, потом были Севастополь, Симферополь, ездили по гарнизонам. Из-за вентилятора попал микроб, и я полтора месяца лечился», — рассказал артист.

Ежедневно ему ставили по пять капельниц, чтобы поддержать организм и бороться с инфекцией. Болезнь могла привести к серьезным последствиям, но артист сумел справиться. Сейчас его состояние значительно улучшилось: он может самостоятельно передвигаться и постепенно восстанавливается.

Михайлов поблагодарил врачей за их труд и заботу, отметив, что без их профессионализма ему было бы гораздо труднее.

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