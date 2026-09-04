Экс-сотрудница пожалела о попытке выбить из бывшего начальника миллионы рублей

Нижневартовский городской суд вынес приговор местной жительнице Елене Екимовской, которая требовала у своего бывшего руководителя ₽47 млн за неразглашение компрометирующих сведений, пишет ugra-news.ru .

Екимовская, ранее работавшая на одном из нефтегазовых предприятий Ханты-Мансийского округа, угрожала распространить позорящие потерпевшего сведения, если тот не заплатит требуемую сумму. Руководитель компании обратился в полицию, после чего оперативники взяли ситуацию под контроль.

Первая часть выкупа — ₽990 тысяч — была передана вымогательнице в присутствии силовиков. В момент получения оставшейся части денег женщину задержали с поличным. Суд квалифицировал ее действия по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере).

Сумма требований в ₽47 млн более чем в 40 раз превышает порог особо крупного размера, установленный законом (₽1 млн). Это предполагает строгое наказание, однако суд учел смягчающие обстоятельства и назначил срок, значительно ниже минимальной планки, предусмотренной санкцией. Екимовскую взяли под стражу непосредственно в зале суда.

Стороны имеют право обжаловать приговор в апелляционном порядке. В случае пересмотра дела возможны изменения как квалификации преступления, так и меры наказания.